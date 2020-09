Die Kernkraft spaltet Europa

Österreich verliert den Kampf gegen das britische AKW Hinkley Point C. Doch der hartnäckige Atomkraft-Gegner lässt nicht locker und will den Euratom-Vertrag umschreiben.

Welche Zukunft hat Nuklearenergie in Europa? Die Antwort auf diese Frage spaltet die EU-Länder wie kaum ein anderes Thema. Denn auch wenn die einstige Atom-Nation Deutschland in zwei Jahren ihren letzten Meiler abschalten wird, ist das Schicksal der Technologie damit noch lange nicht besiegelt. Nur ein Jahr später wird an der Südwestküste Englands der nagelneue, dritte Reaktor des Kernkraftwerks Hinkley Point ans Netz gehen – und den Briten 60 Jahre lang Atomstrom liefern. Daran wird auch Österreich, Europas Scharfmacher gegen die Atomkraft, nichts mehr ändern können.