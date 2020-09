EU regelt Luftraum: Direkte Flugrouten statt Zickzack

Um den CO2-Ausstoß von Fliegern zu reduzieren, will Brüssel das Management des EU-Luftraums straffen.

Brüssel. In Zeiten stark eingeschränkter Reisetätigkeit erscheint eine Reform des europäischen Flugverkehrs eine höchst theoretische Angelegenheit. Nichtsdestotrotz hat sich die Europäische Kommission am gestrigen Dienstag an genau dieses Thema herangewagt. Zweck des Unterfangens ist die seit Jahren angekündigte, aber bis dato nicht angegangene Schaffung des sogenannten Single European Sky, eines integrierten Luftraums über den 27 EU-Mitgliedstaaten. Dass die Reform sieben Jahre lang auf die Starterlaubnis warten musste, hatte mit Großbritannien zu tun – konkret mit einem Zwist zwischen Großbritannien und Spanien, wie der Luftraum über dem britischen Überseegebiet Gibraltar zu behandeln sei. Der am 31. Jänner vollzogene Brexit hat diese Hürde beseitigt.