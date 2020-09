In Schulen sollten ehestmöglich Antigen-Schnelltests zum Einsatz kommen.

Die aktuellen Umstände erfordern Tests mit sofortigen Ergebnissen. Die Idee der mobilen Teams hätte auch schon früher kommen können.

Um den drohenden Kontrollverlust über die Ausbreitung des Coronavirus in Schulen abzuwenden, ziehen Bildungsminister Heinz Faßmann und Wiens Gesundheitsstadtrat, Peter Hacker, die Reißleine und errichten eine „fast lane“ vorbei an der überlasteten Hotline 1450. Verdachtsfälle werden künftig von mobilen Teams direkt in der Schule getestet.