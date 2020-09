Briefing

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

"Gescheiterte" EU-Flüchtlingsverteilung: "Das lehnen so viele Staaten ab. Das wird auch nicht funktionieren", sagt Bundeskanzler Kurz (ÖVP) im Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. Die EU-Kommission will am Mittwoch in Brüssel ihre neuen Vorschläge für die seit Jahren umstrittene Asylreform vorstellen. Mehr dazu

Kein Opernball 2021: Der Wiener Opernball wird wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. "Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen", meinte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), aber es wäre "verantwortungslos, den Ball in gewohnter Art und Weise abzuhalten". Die Absage wird heute im Ministerrat beschlossen. Mehr dazu

Günstiger Tesla: Das US-Unternehmen will in einigen Jahren deutlich preiswertere Elektroautos auf den Markt bringen. Dazu will Tesla die Kosten für die Batterien deutlich senken. In rund drei Jahren soll es ein Auto zum Preis von 25.000 Dollar (21.000 Euro) geben - also um 10.000 Dollar weniger als bei dem derzeit preiswertesten Tesla-Modell. Mehr dazu

Blitz schlägt auf Fußballplatz ein: Ein Blitz hat am Dienstagabend in Abtwil in der Schweiz einen Fußballplatz während eines Spiels von Jugendlichen getroffen. 14 Spieler im Alter von 15 und 16 Jahren wurden verletzt. Der Blitz traf zunächst einen Beleuchtungsmast. Nach dem Einschlag verbreitete sich der Blitz auf dem Spielfeld. Ein 16-Jähriger wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden, die 13 weiteren Jugendlichen kamen ebenfalls in eine Klinik. Mehr dazu

Der Morgenticker zum Mitlesen: