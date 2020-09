Die 24-jährige Österreicherin muss bei der Qualifikation für die French Open in Paris gegen Snigur trotz 6:0,5:0-Führung noch in einen umkämpften dritten Satz.

Barbara Haas darf weiter auf den Einzug in den Hauptbewerb der Tennis-French-Open hoffen. Die 24-Jährige zog am Dienstag mit einem 6:0,5:7,7:5-Erfolg gegen die Ukrainerin Daria Snigur in die 2. Qualifikations-Runde ein. Statt einen Erfolg ohne Gameverlust zu feiern, machte es Österreichs Nummer eins noch einmal spannend. Beim Stand von 6:0,5:0 vergab sie einen Matchball und war sogar in Gefahr das Match noch zu verlieren. Im dritten Satz behielt sie in einem Krimi dann doch die Nerven.

Nächste Gegnerin ist entweder ihre Landsfrau Julia Grabher oder die US-Amerikanerin Allie Kiick. Die beiden treffen am Mittwoch aufeinander. Dann absolvieren auch Sebastian Ofner und Jurij Rodionov ihre Zweitrunden-Partien. Rodionov setzte sich zum Auftakt am Dienstag gegen den Italiener Matteo Viola mit 6:4,7:6(3) durch.

(APA)