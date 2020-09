Österreich bekommt nun doch ein erstes Orthodoxes Kloster

Bürgerproteste hatten das Vorhaben lange Zeit verzögert. Am Samstag nun wird der Grundstein für den Bau im Burgenland gelegt. Etwa ein Dutzend Mönche sollten einziehen.

Ein großer Tag ist am Samstag für

die orthodoxen Kirchen. Für ihr erstes Kloster in Österreich wird in

St. Andrä am Zicksee der Grundstein gelegt. Wegen der Coronakrise

musste der Ökumenische Patriarch Bartholomaios I. seine Teilnahme

zwar absagen, es gibt aber mit dem Eisenstädter Bischof Ägidius

Zsifkovics und Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ)

andere prominente Gäste, die Metropolit Arsenios Kardamakis

empfangen darf.

Bis zur Grundsteinlegung war es ein steiniger Weg, den die

Gemeinschaft im Burgenland zurückzulegen hatte. Das Projekt wurde

bereits 2014 gestartet, als die Diözese Eisenstadt ein Grundstück

zur Verfügung stellte, was aber auf einigen Widerstand aus der

Bevölkerung stieß. Eine Ende Jänner 2016 durchgeführte

Bürgerbefragung ergab eine knappe Mehrheit für das Vorhaben. Doch

die Gegner ließen nicht locker und sammelten ausreichend

Unterschriften, um eine Volksabstimmung zu erreichen.

Brief des Bürgermeisters

Noch bevor die Volksabstimmung durchgeführt wurde, entschied der

Metropolit, die Klostergründung in St. Andrä abzusagen. Am 11. Juni

2017 votierten dann bei der Volksabstimmung 569 Bürger für und 385

gegen das Klostervorhaben. Seitens der orthodoxen Kirche hieß es

danach, man werde sich um eine Standortlösung bemühen - mit dem

Hinweis, dass auch andere Orte bereits Interesse an einer

Klostergründung bekundet hätten.

Ein Brief des Bürgermeisters von St. Andrä, Andreas Sattler

(ÖVP), bewegte den Metropoliten dann doch zum Umdenken. Zudem hatte sich auch die Stimmung in der Gemeinde zugunsten des Projekts

maßgeblich verändert. Allerdings kam dann auch noch die Coronakrise

dazwischen, weswegen der Baustart verschoben werden musste. Schon

seit einigen Jahren lebt die orthodoxe Mönchsgemeinschaft in einem

angekauften Haus in St. Andrä am Zicksee.

Mönche

Acht bis zwölf Mönche sollen im Gebäude Platz finden, auch ein

Gästehaus ist geplant. In einem ersten Schritt soll zunächst die

Kirche des ersten orthodoxen Klosters Österreichs gebaut werden.

Danach folgen die Zellen für die Mönche, Empfangsräume, eine

Bibliothek, das Refektorium, Nebenräume und Werkstätten. Auch ein

Gästehaus ist geplant. Die Kosten für Bau und Planung betragen laut

Angaben der Kirche sechs bis sieben Millionen Euro.

Für Dominik Orieschnig, Sprecher der katholischen Diözese

Eisnestadt und Berater beider Kirchen, ist das erste Orthodoxe

Kloster Österreichs eine moderne Fortschreibung einer seit

Jahrhunderten bestehenden Zugehörigkeit griechisch-byzantinischer

Kultur zu Österreich. "Die Mäzene und Visionäre des 21.

Jahrhunderts, die an diesem Kloster bauen, werden einen Beweis

erbringen, wie ein moderner Kulturbeitrag Österreichs abseits von

Schisport und Walzerseligkeit in einem Vereinten Europa von morgen

aussehen kann", hofft er.

(Apa/red.)