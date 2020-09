Das Medikament des japanischen Konzerns beschleunigt die Erholung nach einer Infektion deutlich. Die Aktie stieg heute umgehend um fast fünf Prozent.

Die japanische Fujifilm Holdings hat angekündigt, die behördliche Genehmigung für die Vermarktung eines Grippemedikaments zur Behandlung von Covid-19 zu beantragen. Eine Studie in Japan habe gezeigt, dass es Patienten mit leichten Krankheitsfällen half, sich deutlich schneller zu erholen. Das Unternehmen plant, den Antrag um Genehmigung bereits im Oktober einzubringen, hieß es in einer Erklärung am Mittwoch, über die die Agentur Bloomberg berichtete. Die Aktie von Fujifilm stieg nach der Ankündigung im Handel in Tokio um bis zu 4,6 Prozent.

In einer Studie mit 156 Patienten hatten sich diejenigen, die das Medikament Avigan einnahmen, in durchschnittlich 11,9 Tagen von der Erkrankung erholt - verglichen mit 14,7 Tagen in der Placebogruppe. In der Studie traten keine Sicherheitsbedenken auf.

Avigan, auch bekannt als Favipiravir, wurde von der japanischen Regierung stark gefördert und in den letzten Monaten an über 80 Länder gespendet, noch bevor die klinischen Studien abgeschlossen waren. Das Medikament, das aufgrund seines Mechanismus zum Stoppen der RNA-Replikation möglicherweise Geburtsfehler verursachen kann, ist derzeit für die Verwendung in Japan zur Behandlung der neuartigen Influenza zugelassen.

(Bloomberg/red.)