Der Wirkstoff Cannabidiol wird immer häufiger in Kosmetikprodukten eingesetzt und gilt dort als „natürliches Heilmittel“. Welche Wirkung es für die Haut verspricht - und wo die Herausforderungen für Produzenten liegen.

In Lippenbalsam, Gesichtsserum oder Anti-Faltencreme. In immer mehr Kosmetikprodukten findet sich der Inhaltsstoff CBD (Cannabidiol), ein Inhaltsstoff der Cannabispflanze. Die Wirkung, die er auf Haut und Körper haben soll, ist vielversprechend. Doch was schmiert man sich damit eigentlich auf das immerhin größte Organ des menschlichen Körpers, die Haut, und warum? Und ist es in Österreich überhaupt legal?