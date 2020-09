Taxifahrer müssen künftig Kriminalprävention und Deutsch lernen

Das Taxigewerbe in Österreich wird reformiert. Die Anforderung für eine Lenkerberechtigung werden höher. Und der Schein muss alle fünf Jahre erneuert werden.

Ab Anfang 2021 werden Taxi- und Mietwagengewerbe

zusammengelegt. Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat nun

die Bedingungen für den Erwerb einer Lenkerberechtigung festgelegt.

Zunächst braucht es eine Ausbildung. Der Taxischein muss dann alle

fünf Jahre erneuert werden. Für Taxler gilt eine Alkoholgrenze von

0,1 Promille. Vertrauenswürdigkeit und Deutschkenntnisse sind

künftig zentrale Anforderungen für Lenker im

"Personenbeförderungsgewerbe mit PKW".

Die nun per Verordnung eingeführten Maßnahmen seien die erste

Modernisierung der Lenkerausbildung seit 15 Jahren, so Gewessler.

Ziel sei ein hohes Sicherheitsniveau, das durch eine verpflichtende

Ausbildung für alle Lenkerinnen und Lenker und die Prüfung der

Vertrauenswürdigkeit bei der Verlängerung des Ausweises gesichert

werden soll. Dabei wird im Wesentlichen die Einhaltung der

Verkehrsregeln und Sicherheitsbestimmungen bewertet.

Die Ausbildung soll 15 bis 25 Stunden dauern und auch Schulungen

in Kriminalprävention und kundenorientiertem Verhalten umfassen. Die

Deutschkenntnisse können entweder von der Prüfungskommission als

ausreichend eingestuft oder mit einem Zertifikat über mündliche

Kenntnisse auf Sprachniveau A2 nachgewiesen werden.

Übergangsregelungen

Für derzeit aktive Lenker gibt es Übergangsregeln. Taxler die

schon einen unbefristeten Schein haben, müssen erst in fünf Jahren

zur Verlängerung. Bisherige Mietwagenfahrer müssen keine Ausbildung

nachweisen, sondern lediglich die Prüfung absolvieren.

Die Zusammenlegung von Taxi- und Mietwagengewerbe ist nun für den

1. Jänner 2021 vorgesehen. Ursprünglich hätte die Maßnahme im

September 2020 in Kraft treten sollen, der Termin wurde aber

coronabedingt verschoben. In manchen Ländern müssen sich die Kunden

umgewöhnen, denn der neue Scheckkartenausweis mit Hologramm darf

nicht an der Windschutzscheibe angebracht werden, wie es derzeit in

manchen Landesbetriebsordnungen vorgesehen ist. Denn er würde durch

die Sonneneinstrahlung unbrauchbar werden.

(Apa/red.)