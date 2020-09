OMV verkauft Pipeline-Tochter an den Verbund

(c) REUTERS (Leonhard Foeger)

Der Verteilerknoten der Gas Connect in Baumgarten.

Für 51 Prozent an der Gas Connect mit ihren 900 Kilometern Hochdruckleitungen zahlt der Verbund insgesamt 436,9 Millionen Euro. Die OMV braucht das Geld für einen milliardenschweren Zukauf.

Der Wiener Stromkonzern Verbund hat sich mit dem Öl- und Gaskonzern OMV über einen Kauf der Gas-Pipeline-Tochter Gas Connect geeinigt. Der Kaufpreis für den 51-Prozent-Anteil belaufe sich auf 271 Millionen Euro, teilten die beiden Unternehmen am Mittwoch mit. Zusätzlich werde Verbund die ausstehenden Verbindlichkeiten der Gas Connect zum Abschluss des Geschäftes übernehmen. Per Jahresende 2019 beliefen sich die Schulden auf 165,9 Millionen Euro.

Gemäß den Bedingungen der Transaktion werde Verbund 436,9

Millionen Euro in bar an die OMV bezahlen, in Abhängigkeit vom

Stand der Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt des Closings. Der

Kaufpreis impliziere einen Unternehmenswert der Gas Connect von

insgesamt 980 Millionen Euro. Die Unterzeichnung des Vertrages

soll im Laufe des Tages erfolgen, der Abschluss des Geschäfts

werde für die erste Jahreshälfte 2021 erwartet.

Die beiden Unternehmen hatten seit Monaten exklusive

Verhandlungen geführt. Verbund legte schließlich Mitte Juni ein

verbindliches Angebot vor. Die Gas Connect betreibt ein über 900

Kilometer langes Erdgas-Hochdruckleitungsnetz in Österreich. Von

49 Prozent trennte sich die OMV bereits vor einigen Jahren. Die

OMV hatte angekündigt, Firmenteile abstoßen zu wollen, um den

milliardenschweren Zukauf des Petrochemiekonzerns Borealis zu

stemmen. Diese Transaktion führe zu einer Entschuldung der OMV

von mehr als 570 Millionen Euro, was sich positiv auf das

Gearing auswirke.

(Apa/red.)