Salzburgs Alptraum endet in 90 Minuten

Mit dem 2:1 in Tel Aviv hat Salzburg den Grundstein gelegt, um den Champions-League-Fluch endgültig abzuschütteln. Die zweite CL-Gruppenphase in Serie winkt, sie ist realistisch, greifbar. Für den Verein würde es Millionen und Topspiele, vielleicht gegen Lionel Messi, bedeuten. Nur Österreichs Fußball blickt dann in eine noch weiter aufgehende Schere.

Zwölfter Qualifikations-Anlauf hin, Corona-Lockdown her und dazu all die Nebengeräusche von starr-kapitalistischer Uefa-Bürokratie, später Uhrzeit, Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit: RB Salzburg hat mit dem 2:1 in Tel Aviv einen sehr großen Schritt in Richtung Champions League gemacht.