Zweite Teststraße in Wien eröffnet auf Donauinsel

Wer sich auf das Coronavirus testen lassen will, muss in Wien derzeit warten. Bei der Gesundheitshotline 1450 können es mehrere Tage sein, bei der Teststraße beim Wiener Stadion zumindest mehrere Stunden. Um diese zu entlasten, eröffnet die Stadt Wien bei der Donauinsel einen zweiten Standort. Ein entsprechender Bericht der „Heute“ wurde aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) bestätigt. Bürgermeister Ludwig hatte eine zweite Straße schon vergangenen Freitag in einem ORF-Interview angekündigt.

Der Standort auf dem Parkplatz der Floridsdorfer Brücke soll am Donnerstag offiziell eröffnet werden und dann in Betrieb gehen. Dann soll auch feststehen, wieviele Teststraßen insgesamt angeboten werden und wer sich dort testen lassen kann.

Beim Stadion werden nicht nur Reiserückkehrer, sondern nun auch Kontaktpersonen von positiv Getesteten angenommen. Diese dürfen aber keine Krankheitssymptome aufweisen und müssen vorab bei 1450 angegeben haben, mit dem Privat-Pkw zur Teststraße zu fahren. Ein Hauptwohnsitz in Wien ist für das Angebot Voraussetzung.

