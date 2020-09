Der VSV hat gegen die Republik Österreich und das Land Tirol vier Musterklagen eingebracht.

Der Verbraucherschutzverein (VSV) hat heute, Mittwoch, erste Amtshaftungsklagen von Ski-Touristen aus Österreich,

Deutschland und der Schweiz gegen die Republik Österreich und das

Land Tirol eingebracht. Insgesamt sind es rund 1000 Betroffene. Touristen haben sich beim Ski-Urlaub in Tirol - insbesondere in Ischgl - mit Covid-19 infiziert und das Virus in die ganze Welt getragen. Details zu den - insgesamt vier - Musterklagen wegen Schadenersatz für Covid-Opfer gibt der VSV am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien bekannt.

Mehr als 6.000 Tirol-Urlauber hätten sich bereits beim Verbraucherschutzverein als Geschädigte gemeldet. Viele davon stammen aus Deutschland. Der Darstellung von Verbraucherschützer Peter Kolba zufolge hätten die Verantwortlichen zu spät und nicht umfassend genug auf den Ausbruch des Coronavirus in Ischgl reagiert. Vom Tiroler Wintersportort wurde das Corona-Virus in 45 Staaten getragen.

(Apa/red.)