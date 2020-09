Die unangekündigte Angelobung des Alexander Lukaschenko

Der umstrittene Präsident hat sich überraschend auf eine neue Amtszeit vereidigen lassen.

In Belarus ist der umstrittene Präsident Alexander Lukaschenko überraschend für die neue Amtszeit vereidigt worden. Das berichtete am Mittwoch die amtliche Nachrichtenagentur Belta. Die Amtseinführung des 66-Jährigen geschah ohne Ankündigung. Normalerweise wird die Zeremonie als bedeutender Staatsakt Tage vorher bekanntgegeben.

Die Opposition wirft Lukaschenko Wahlbetrug nach der Wahl am 9. August vor. Seitdem kam es zu Massenprotesten gegen den seit über 20 Jahren autoritär regierenden Staatschef, zu einer Verhaftungswelle - unter anderem der Oppositionsführerin Maria Kolesnikowa. Die EU erkennt die Wiederwahl Lukaschenkos nicht an und plant Sanktionen gegen etwa 40 belarussische Regierungsvertreter. Josep Borrell, der EU-Außenbeauftragte, bezeichnete den Akt als „Pseudo-Amtseinführung“: „Herr Lukaschenko hat jede Legitimität verloren.“ In der Vorwoche hatte Lukaschenko in Sotschi den russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen, der ihm Unterstützung zugesagt hat.

Die Amtseinführung Lukaschenkos als Geheimoperation zeige, dass der Machtapparat Angst habe vor Protesten der Bevölkerung, sagte der Politologe Waleri Karbelewitsch in Minsk. Nach der Verfassung musste die Amtseinführung innerhalb von zwei Monaten nach der Präsidentenwahl - also spätestens bis zum 9. Oktober - erfolgen.

(Reuters)