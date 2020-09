681 Neuinfektionen wurden in ganz Österreich verzeichnet. Die Zahl der Menschen in Spitälern stieg erneut.

Die Zahl der aktiv Covid-19-Infizierten ist am Mittwoch in Österreich mit 8258 nahezu gleich wie am Vortag geblieben (8.220). In den vergangenen 24 Stunden wurden 681 Neuinfektionen eingemeldet, gleichzeitig dürften aber viele wieder genesen sein. Weiter gestiegen ist mit 413 die Zahl der Menschen in Spitalsbehandlung (plus 23), behandelt, davon 77 auf Intensivstationen (plus 2). 16.617 PCR-Tests wurden seit Dienstag eingemeldet.

Aufmerksamkeit erregte am Dienstag der neue Cluster rund um eine türkische Hochzeit in Schrems in Niederösterreich. Obwohl bei der Hochzeit mehrere hundert Gäste waren, sind bis Mittwoch aber nur 15 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden, um zwei mehr als am Vortag. Die Zahl jener in Quarantäne werde sich aber von zuletzt 150 ebenfalls erhöhen, teilte Anton Heinzl, Sprecher von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ), mit. Bei der Feier im Waldviertel seien auch Besucher mit Wohnsitz in Oberösterreich dabei gewesen.

Dass es sich um insgesamt 700 Menschen gehandelt habe, könne nicht bestätigt werden, sagte Heinzl. Das Fest sei für maximal 350 Personen angemeldet gewesen. Wie viele tatsächlich da gewesen sind, stehe nicht fest. Eine inzwischen übermittelte Gästeliste umfasse 207 Namen, so der Sprecher. Das Papier sei - wegen der Besucher aus dem Nachbar-Bundesland - auch nach Oberösterreich geschickt worden. Heinzl bestätigte am Mittwoch zudem, dass es zu Verzögerungen beim Contact Tracing gekommen sei. Dies deshalb, weil die ersten positiv Getesteten nicht davon informiert hätten, dass sie an der Hochzeit am 12. September teilgenommen hatten.

Weil zunächst von 700 Hochzeitsgästen die Rede war, war der Schremser Stadtchef Karl Harrer (SPÖ) in die Kritik geraten. Dem Bürgermeister scheine die Begrenzung auf 200 Personen egal gewesen zu sein, als er eine Veranstaltung für 350 Personen genehmigt habe, schrieb der Waldviertler Abg. Lukas Brandweiner (ÖVP) auf Facebook.

Statistik

Neuinfektionen nach Bundesländern, in Klammer die Zahl der aktiven Fälle:

Burgenland: 33 (141)

Kärnten: 19 (116)

Niederösterreich: 100 (1.079)

Oberösterreich: 92 (750)

Salzburg: 11 (265)

Steiermark: 30 (509)

Tirol: 66 (555)

Vorarlberg: 25 (449)

Wien: 305 (4.394)

777 Menschen sind seit Ausbruch der Pandemie an den Folgen des Corona-Virus gestorben, im Vergleich zum Dienstag sind das sechs Tote mehr. 39.984 Menschen wurden bisher insgesamt positiv getestet.

Die Zahl der in den vergangenen 24 Stunden eingemeldeten Tests der einzelnen Bundesländer ins Epidemiologische Melderegister (EMS) war erneut sehr unterschiedlich. Im Burgenland waren es 999, in Salzburg 603, in Kärnten 867 und in Vorarlberg 619. Alle anderen Bundesländer führten teilweise weit über 1.000 Tests durch. Tirol meldete 2.038 PCR-Untersuchungen ein, Oberösterreich 1.953 und die Steiermark 1.346. Aus Niederösterreich kamen 3.140 Tests hinzu und die meisten wurden wie auch bisher in der Bundeshauptstadt durchgeführt: Hier kamen im Vergleich zum Dienstag 5.052 Tests dazu. Insgesamt wurden österreichweit seit Beginn der Pandemie 1.489.264 PCR-Untersuchungen durchgeführt.

(APA)