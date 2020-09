Wandern in Italien: Antipasti statt Brettljause

Oberhalb des Molvenosees in den Brenta-Dolomiten lässt es sich entspannt wandern und klassisch italienisch einkehren.

Es gibt in diesem Jahr kein besseres Urlaubsarrangement als Berge mit See. Die einen flüchten vor dem Covid-Grauen in die alpine Einsamkeit, weit weg von irgendwelchen Mitmenschen. Die andere trösten sich über entgangene Ferienfreuden an mallorquinischen und sonstigen Stränden. Regionen, die entsprechend gut ausgestattet sind, konnten sich in den letzten Wochen nicht über das Geschäft beklagen. Das gilt auch für das Trentino, das neben den nördlichen Gefilden des Gardasees auch kleinere Idyllen mit Erlebnissen am und im Wasser zu bieten hat.