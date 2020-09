Wie die Pandemie das Leben in den Metropolen verändert

Es war fast schon so etwas wie Normalität zu spüren, vergangene Woche in Brooklyn. Die Herbstsonne erwärmte die Besucher des Fort Greene Parks, viele Menschen brachten Picknickdecken, die Stimmung war ausgelassen. Die Ernüchterung kam am Ende des Tages, als der Müllberg am Ausgang des kleinen Parks immer größer wurde, ebenso wie die Zahl der Ratten. Der Bürgermeister, Bill de Blasio, hat die Kapazität der für die Grünflächen zuständigen Arbeiter reduzieren lassen und einen großen Teil der Müllabfuhr auf Zwangsurlaub geschickt. Der Dreck wird nun zeitverzögert weggeräumt. Weite Teile New Yorks ersticken zwischenzeitlich im Müll.

Nein, viel Spaß macht das Leben in der größten US-Stadt momentan nicht, wobei der Schmutz noch eines der kleineren Probleme ist. Trotz seit Monaten niedriger Infektionszahlen erholt sich die Metropole nur schleppend vom Coronavirus. Während die Konjunktur US-weit zumindest langsam wieder auf die Beine kommt, liegt sie in dem Finanzzentrum nach wie vor danieder. Am Donnerstag veröffentlichte Jobzahlen zeigen für New York City eine Arbeitslosigkeit von 16 Prozent, doppelt so hoch wie die US-Rate. Kein Wunder, hängen in der Stadt der Museen, Restaurants und Broadway-Shows deutlich mehr Jobs an Branchen, die zum großen Teil auf Eis liegen, solange das Virus grassiert.

Aus der Coronakrise ist längst eine Finanzkrise geworden, das Budgetloch beträgt laut de Blasio neun Milliarden Dollar. Es geht auch um Symbolik, mit der Reduktion der Müllbeseitigung wollte der Bürgermeister ein Zeichen setzen, um föderale Hilfe aus Washington zu bekommen. Das Virus habe New York an den Rand des Abgrunds gedrängt, sagt der Demokrat und fordert ein Bail-out von der Regierung. Viele Republikaner verweisen darauf, dass die Metropole schon vor Ausbruch der Pandemie hochverschuldet gewesen sei und de Blasio das Virus als Entschuldigung für jahrelange Misswirtschaft verwenden wolle.

Es ist ein Teufelskreis, der durch die Flucht jener, die es sich leisten können, verstärkt wird. Längst hat ein Exodus der Wohlhabenden eingesetzt, die Wohnungspreise in der City sinken, während jene für Häuser in der Vorstadt durch die Decke gehen. Der Durchschnittspreis für eine Mietwohnung in New York City ist im Juli laut Immobilienseite StreetEasy auf 3100 Dollar pro Monat gesunken – damit zählt die Stadt freilich immer noch zu den teuersten der Welt, trotzdem ist das Minus von zehn Prozent im Vergleich zu 2019 beachtlich. Dass die Preise weiter sinken werden, zeigt die Rate an leer stehenden Wohnungen. Sie stieg auf 4,3 Prozent, mehr als 67.000 Appartements sind aktuell unbewohnt.



Weniger Steuereinnahmen. Für die Stadtregierung bedeutet der Exodus geringere Steuereinnahmen, immer öfter nehmen die Banker an der Wall Street das Wort Bankrott in den Mund, wenn sie über das Finanzgebaren der Stadt sprechen. Vergangene Woche entschied de Blasio nun, wochenweise Mitarbeiter des Rathauses auf Zwangsurlaub zu schicken. Auch der Bürgermeister selbst wird sich eine Woche abmelden, was ihm wieder einmal Kritik einbrachte, überhaupt orten viele ein Versagen des linksliberalen Politikers in der größten Krise der Metropole seit den Terroranschlägen von 2001.

Social Distancing im Frühjahr im Domino Park. APA/AFP/JOHANNES EISELE

Nicht nur, dass sich immer mehr New Yorker in die Vorstädte oder in den warmen Süden verziehen und die Wiedereröffnung der öffentlichen Schulen nun auf Ende September, verschoben wurde: Die führenden Wirtschaftstreibenden der Stadt sorgen sich mittlerweile, dass das Finanzzentrum seine Anziehungskraft als Jobmagnet verliert. 160 Spitzenmanager, unter ihnen etwa die Chefs der Bankriesen Goldman Sachs und Citigroup, fordern de Blasio zu einem umgehenden Richtungswechsel auf, um die Reputation New Yorks zu retten. „Es herrscht eine weitreichende Sorge um die öffentliche Sicherheit, die Sauberkeit und andere Aspekte der Lebensqualität“, schrieben sie in einem öffentlichen Brief.

Die Debatte ist auch eine politische, die sich nicht zuletzt um die Proteste gegen Polizeigewalt und die Bewegung „Black Lives Matter“ dreht. Unter dem Druck der Initiative und den Rufen nach einer Budgetkürzung für die Polizei hat de Blasio dem Police Department jährlich eine Milliarde Dollar entzogen, Reformen angekündigt und Spezialabteilungen zur Verbrechensbekämpfung schließen lassen. Von Mai bis August zählten die Behörden nun 791 Schießereien, doppelt so viele wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Zahl der Morde stieg um mehr als die Hälfte auf 180.

Trotzdem: Noch ist es viel zu früh, um New York City langfristig abzuschreiben. Auch nach den Terroranschlägen von 2001 und nach der Finanzkrise von 2008 wurden jene, die zum Abgesang auf New York einstimmten, eines Besseren belehrt. Manche Beobachter rechnen damit, dass die Stadt wieder aufblühen wird, sobald eine Corona-Impfung auf den Markt kommt. Ein Indiz für die Zukunft New Yorks könnte auch die Strategie von Großfirmen sein, die die günstigen Immobilienpreise ausnützen: Facebook mietete im August ein Gebäude mit einer Bürofläche von 70.000 Quadratmetern nahe der Penn Station und Amazon kaufte ein prominentes Bürogebäude an der Fifth Avenue.

Und immerhin, auch ein Teil des Drecks wird künftig wieder schneller weggeräumt. Ein Viertel der auf Urlaub geschickten Müllarbeiter werde die Tätigkeit per sofort wieder aufnehmen, verkündete de Blasio. ⫻