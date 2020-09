Türkis-Rot

Diese Woche gab es ein außergewöhnliches Ereignis. Minister Heinz Faßmann vom türkisen Bund und Stadtrat Peter Hacker vom roten Wien gaben gemeinsam eine Pressekonferenz. Wie kam das eigentlich zustande?

Heinz Faßmann: Schönen Guten Tag, Herr Stadtrat!

Peter Hacker: Servas!

Heinz Faßmann: Herr Stadtrat, ich würde mich sehr freuen, wenn wir trotz der Divergenzen, die es da und dort zwischen unseren Parteien gibt, quasi interdisziplinär ein gemeinsames Projekt . . .

Peter Hacker: Sicher. Moch ma!

Heinz Faßmann: Das freut mich. Wir müssen das ja nicht gleich an die große Glocke hängen.

Peter Hacker: Na, na, nix do! Wenn, dann anständig! Mit PK und so! Damit er si so richtig ärgert, da Kurz.

Heinz Faßmann: Ja, wenn Sie meinen.

Peter Hacker: Klor! Mir zwa Vernünftigen gegen die Lockdown-Rambos!

Heinz Faßmann: So drastisch würde ich das jetzt nicht formulieren, aber, äh, ja, wir könnten da schon eine gemeinsame Basis finden.

Peter Hacker: Sog i jo. I bin da Peter übrigens!