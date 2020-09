Die Europäische Kommission verabschiedet sich von der Idee, man könnte Flüchtlinge per Quote verteilen. Doch ihr Plan für eine Reform der Asyl- und Migrationspolitik weist zahlreiche schwere Schwächen auf.

Asylwerber aufnehmen – oder beim Abschieben von irregulären Migranten helfen: diese beiden Formen soll jene europäische Solidarität künftig annehmen, die nach Ansicht der Europäischen Kommission der Schüssel zur Lösung der Asyl- und Migrationsmisere ist. „Das alte System funktioniert nicht mehr“, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch, ehe ihre zuständigen Kommissare, Margaritis Schinas und Ylva Johannson, den Vorschlag für einen „Neuen Pakt über Migration und Asyl“ vorstellten.



Dessen Essenz ist die Einsicht, dass das System verpflichtender Quoten für die Umverteilung von Asylwerbern innerhalb der Mitgliedstaaten gescheitert ist – ein System, das mehrere der nun an diesem Reformvorschlag beteiligten EU-Funktionäre noch vor fünf Jahren als einzig gebotene Reaktion Europas auf die Flüchtlingskrise verteidigten. Der Grieche Schinas beispielsweise wurde damals als Chefpressesprecher von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nicht müde, das Quotensystem zu loben. Am Mittwoch hingegen nannte er das chaotische Lager Moria „das Symbol eines Systems, das kein System ist“.



Was sind die Schlüsselaspekte dieses Vorschlags – und was die Schwächen?