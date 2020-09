Neue Teststraße in Wien auf der Donauinsel

Die Stadt Wien bietet in der neuen Teststraße Coronatests an und führt stichprobenartig Anti-Gen-Tests durch. Wiener mit leichten oder unklaren Symptomen dürfen mit dem Auto zum Drive-In kommen, alle anderen auch zu Fuß.

Wien. Wegen des großen Andrangs bei der Corona-Teststraße hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Freitag eine zweite angekündigt. Am Mittwoch ist die Donauinsel als Standort durchgesickert und am Donnerstag wird eröffnet. Neu ist, dass auch Personen mit Symptomen zur Floridsdorfer Teststraße fahren dürfen – nach einem Anruf bei 1450. Und was die Stadt Wien bis zur Eröffnung verschweigt: Es gibt neben dem kostenlosen Gurgeltest auch stichprobenartige Anti-Gen-Tests, wie die „Presse“ vom Samariterbund erfuhr.



Ursprünglich waren die kostenlosen Corona-Tests im Ernst-Happel-Stadion nur für jene Wiener gedacht, die im Ausland auf Urlaub waren und keine Symptome zeigten. Mit Ende der Urlaubssaison wurde die Erlaubnis im September auf Rückkehrer aus anderen Bundesländern (nach mindestens vier Tagen Aufenthalt) und Kontaktpersonen von positiv Getesteten ausgeweitet.



Das Angebot der neuen Teststraße auf der Donauinsel (Zufahrt bei der Floridsdorfer Brücke) richtet sich ebenfalls an Personen mit Hauptwohnsitz Wien, die mit einer infizierten Person in Kontakt standen.