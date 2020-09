Deutschland, der nervöse Musterschüler

Europas größte Volkswirtschaft kommt besser durch die Coronakrise als ihre Nachbarn. Die Infektionszahlen sind niedrig. Die Frage ist: Wie lang noch?

Berlin. Wenn die Deutschen über die Grenzen blicken, kann ihnen mulmig werden. Es ist fast so, als hätte sie das Virus eingekreist. Gut, in Polen sind die Zahlen auch niedrig. Aber sonst? Frankreich zählte 198 Infektionen pro 100.000 Einwohner gerechnet auf zwei Wochen, Tschechien 218 und Österreich 109. Die Zahlen sind um ein Vielfaches höher als jene in Deutschland, wo diese 14-Tage-Inzidenz zuletzt bei sehr niedrigen 27 lag. Und in Österreich starben 24 Menschen an dem Virus, im zehnmal größeren Deutschland nur 71. Ist das die Ruhe vor dem Sturm? Christian Drosten sieht das so.