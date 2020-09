Als Beethoven noch nackt sein und das Schöne siegen durfte

Ohne goldene Beethoven-Statue scheint man des Komponisten nicht würdig gedenken zu können. Das war schon 1902 so, aber weniger prüde.

Manches ändert sich anscheinend nie – auch heuer eröffnet in wenigen Herbsttagen alles gleichzeitig, als gäbe es kein Morgen (was stimmen mag): zwei Kunstmessen, die Ausstellung der Wien-um-1900-Malerin Luksch-Makowsky im Belvedere, der Steirische Herbst, eh nur eine Warhol-Ausstellung im Mumok und die Beethoven-Ausstellung im Kunsthistorischen Museum (am Dienstag).