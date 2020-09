Ökonomenranking: Wer die einflussreichsten Ökonomen in Österreich sind

(c) Die Presse (Mirjam Reither)

Ernst Fehr, der einflussreichste Ökonom in Österreich.

Wer hat Gewicht in Medien, Forschung und Politik? Hier sind die Ergebnisse des „Presse"-Ökonomenrankings 2020.

In der Krise schlägt die Stunde der Ökonomen. Es obliegt ihnen, verlässliche Prognosen über den wirtschaftlichen Zustand eines Landes zu erstellen. Aus den Daten lesen sie auch heraus, wie der Weg zurück in die Normalität gelingen kann. Corona hat die Wirtschaftswissenschaftler nun vor neue Herausforderungen gestellt. Umso spannender ist, zu sehen, welcher Ökonom und welche Ökonomin im diesjährigen Ökonomenranking von „Presse“, „Frankfurter Allgemeiner Zeitung“ und „Neuer Zürcher Zeitung“ hervorstechen konnte. In der Gesamtwertung finden sich einige alte Bekannte, doch sind auch neue Gesichter vertreten.