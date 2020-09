AUA fliegt wieder nach China

Erstmals seit Jänner geht es ab Oktober wieder regelmäßig nach Shanghai.

Erstmals seit Jänner fliegt die AUA (Austrian Airlines) wieder ein Ziel in China an. Vorerst geht es - nach mehrmaligen Verschiebungen - ab 2. Oktober einmal pro Woche nach Shanghai. Weitere Verbindungen nach China seien eine denkbare Option, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag. Auf der Wunschliste steht laut Vorstand Andreas Otto derzeit ein zweiter wöchentlicher Shanghai-Flug.

Ihre China-Flüge hatte die österreichische Lufthansa-Tochter schon mit Ausbruch der Corona-Pandemie kurz nach Jahresbeginn gestrichen. Mit 29. Jänner waren Shanghai und Peking eingestellt worden.

(APA)