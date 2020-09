Früh-Stücke: Was Sie heute Früh wissen sollten

Briefing

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Zehn weitere Bezirke „orange“. Die Corona-Kommission hat in ihrer Sitzung am Donnerstag die Ampel für zehn weitere Bezirke auf Orange gestellt, weil sie dort ein hohes Infektionsrisiko sieht. Bemerkenswert ist, dass die NÖ Bezirke Gmünd, Melk und Waidhofen an der Thaya direkt von Grün auf Orange gestellt wurden. Zudem sind nun Krems Stadt, Wr. Neustadt Stadt, Gänserndorf, Korneuburg, Krems Land, Landeck und Schwaz orange. Wien blieb orange. Rot ist nach wie vor kein Bezirk in ganz Österreich. Mehr dazu

Das Schützenfest des Lask. Den ersten Schritt zum Europacup-Herbst hat der Lask mehr als souverän gemacht. Die Linzer feierten in der 3. Qualifikationsrunde der Europa League einen 7:0-Kantersieg gegen den slowakischen Klub Dunajska Streda. Im Play-off wartet nun Sporting Lissabon. Mehr dazu

Weiter Proteste im Fall Breonna Taylor. Die Proteste gegen die umstrittene Justizentscheidung im Fall der von Polizisten getöteten Afroamerikanerin Breonna Taylor sind in die zweite Nacht gegangen. Trotz der erneut verfügten Sperrstunde blieben am Donnerstagabend in der Stadt Louisville (US-Staat Kentucky) Demonstranten auf der Straße, auf Fernsehbildern war zu sehen, wie einige von ihnen festgenommen wurden. In der Nacht davor waren zwei Polizisten angeschossen worden.

Fridays for Future demonstriert wieder. Die Umweltbewegung Fridays for Future hat für Freitag wieder zu weltweiten Demonstrationen gegen "die politische Untätigkeit in der Klimakrise" aufgerufen. In Österreich soll dabei der Fokus besonders auf die bevorstehende Wien-Wahl gelegt werden, wie es in einer Ankündigung hieß. Für Wien ist etwa ein Groß“streik“ geplant, der unter anderen auch von Greenpeace, Global 2000, dem WWF und Amnesty International unterstützt wird.

Der Morgenticker zum Mitlesen: