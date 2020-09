Falcos "Jeanny" wird zum Fernseh-Thriller

Die Motive des berühmten und in den 80ern mit einem Radioverbot belegten Songs inspirierten zu einem Film - mit Manuel Rubey und Theresa Riess.

Er war gar nicht so klein, der Skandal, den Falcos 1985 erschienene Song "Jeanny" erzeugte. Der Text würde eine Gewalttat verharmlosen, meinten Kritiker. Der Teil Newsflash des Liedes, gesprochen von einem Nachrichtensprecher, berichtet von einem "dramatischen Anstieg der Zahl der vermissten Personen" und "einem weiteren tragischen Fall" eines seit 14 Tagen verschwundenen 19-jährigen Mädchens, bei dem die Polizei die Möglichkeit eines Verbrechens nicht ausschließen könne. Und das Video inszenierte Falco mehr oder weniger deutlich als psychotischen Mörder. Das Mädchenmord-Moritat wurde jedenfalls mit Radioverbot belegt.

Das ist lange her, seitdem wurde es immer und immer wieder gespielt. Nun hat "Jeanny" die Drehbuchautoren Andreas Karlström und Thorsten Wettcke zu dem ORF/MDR-Eventthriller "Jeanny - Das fünfte Mädchen" (es ist noch ein Arbeitstitel) inspiriert, den Regisseur Andreas Kopriva seit 14. September in Mödling und Umgebung dreht. Für ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner ist es "eine Geschichte aus Österreich für Österreich. Ein Stoff mit Tiefgang, so aktuell wie damals, als der polarisierende Song veröffentlicht wurde."

Der Plot laut ORF-Aussendung: "Seit 13 Jahren verschwinden in Mödling immer wieder junge Frauen. In diesem Umfeld aus Angst und Misstrauen lernt die 19-jährige Schülerin Jeanny (Theresa Riess), die noch nicht so richtig ihren Platz in ihrer Familie und der Gesellschaft gefunden hat, den undurchschaubaren Steuerberater Johannes (Manuel Rubey) kennen. Während sie immer tiefer in den Strudel ihrer Gefühle gezogen wird, spitzt sich das Klima in Mödling weiter zu. Um ihre Töchter zu schützen, organisieren sich die Einwohner/innen in einer Bürgerwehr."

Neben Riess und Rubey wirken u.a. Patricia Aulitzky, Martin Brambach, Steffen Schroeder, Martin Feifel, Eva Herzig, Johann Nikolussi und Laura Bilgeri mit. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Oktober.

(rovi/APA)