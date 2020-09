Hochzeitskleid von Prinzessin Beatrice im Windsor Castle ausgestellt

Das Vintage-Kleid, das der Prinzessin von Queen Elizabeth geborgt wurde, ist bis Ende November zu bewundern.

Einen Tag vor der offiziellen Eröffnung hat Prinzessin Beatrice ihr Hochzeitskleid in Windsor Castle bewundert. Dort wird es bis 22. November von dem Royal Collection Trust ausgestellt und der Öffentlichkeit zugänglich sein.

Das Vintage-Kleid von Norman Hartnell stammt aus den 1960er-Jahren. Es wurde ihr von Großmutter Queen Elizabeth II für ihre Hochzeit mit Edoardo Mapelli Mozzi im Juli geliehen.

Die Hochzeit fand aufgrund der Coronavirus-Pandemie nur in kleinem Rahmen statt. Zur Besichtigung des Kleides trug die Prinzessin einen Mund-Nasen-Schutz.

Das Kleid besteht aus „Peau de Soie"-Taft und verfügt über Handstrickereien aus Kristallen. Der Rock ist mit einem Band aus elfenbeinfarbenen Duchesse-Satin gesäumt. Es wurde von der persönlichen Modeberaterin der Königin, Angela Kelly, und Modedesigner Stewart Parvin geändert.

Queen Elizabeth trug das Kleid zum ersten Mal bei einem Staatsdinner in der britischen Botschaft in Rom 1961. Außerdem trug sie es noch an zwei Anlässen in den Jahren 1962 und 1966.

Für die Hochzeit von Prinzessin Beatrice wurde das Kleid sorgfältig überarbeitet. Allerdings sind alle Änderungen reversibel, um das geschichtsträchtige Kleidungsstück in dem Originalzustand zu erhalten.

(chrile)