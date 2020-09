Mahü: Leiner-Haus wird ab März abgerissen

Eröffnung des Signa-Kaufhauses ist nun für Herbst 2024 geplant statt Herbst 2023.

Trotz coronabedingter Krise in der Stadthotellerie

und Konsumzurückhaltung hält der Immobilien- und Handelskonzern

Signa von Rene Benko an seinem Megaprojekt "KaDeWe Wien" fest.

Allerdings wird der Umbau des derzeitigen Leiner-Flagschiffes auf

der Wiener Mariahilfer Straße in ein Warenhaus à la "Kaufhaus des

Westens" ein Jahr länger dauern als ursprünglich geplant. Die

Eröffnung ist für Herbst 2024 vorgesehen, sagte

Signa-Geschäftsführer Christoph Stadlhuber am Donnerstag.

Laut Planungsstand im Herbst 2019 war die Eröffnung für Herbst

2023 vorgesehen. Nun soll Anfang März 2021 mit dem Abriss des alten

Hauses begonnen werden, wobei nur die historische Fassade erhalten

bleibt. "Das alleine wird acht Monate dauern", kündigte Stadlhuber

bei einem Retail Symposium an. Der Bau soll Ende 2023 abgeschlossen

sein, damit im Herbst 2024 eröffnet werden kann.

Kein Ersatzstandort für Leiner-Filiale

Damit ist auch klar, dass die Leiner-Filiale ab März der

Vergangenheit angehört. Noch im Juli hatte Kika/Leiner-Chef Reinhold

Gütebier eingeräumt, bisher keinen Ersatzstandort gefunden zu haben.

Die Signa-Gruppe hatte Kika und Leiner im Juni 2018 im Rahmen eines

Notverkaufs vom angeschlagenen deutsch-südafrikanischen Möbelkonzern Steinhoff übernommen.

Fix ist schon jetzt, dass das Wiener Pendant zum berühmten

Berliner KaDeWe anders heißen wird. "Das Haus wird in Wien mit

Sicherheit nicht KaDeWe heißen", sagte Stadlhuber. Der Name soll

Anfang nächsten Jahres stehen.

Warenhaus mit Hotel

Bereits fixiert wurde der Hotelbetreiber, wobei Stadlhuber den

Namen nicht verriet. Es soll sich um einen großen, internationalen

Betreiber handeln. Der Zuschlag sei Mitten im Lockdown erteilt

worden. "Wir glauben, dass der Markt zurückkommt", zeigte sich

Stadlhuber zuversichtlich. Derzeit leide die Wiener Stadthotellerie

massiv unter der Coronakrise, das dürfte auch noch zwei bis drei

Jahre so bleiben.

Abgesehen von einem acht-geschoßigen Warenhaus mit 20.000

Quadratmetern Verkaufsfläche samt öffentlich zugänglichem Park auf

dem Dach soll der neue Komplex nämlich auch ein Hotel beinhalten.

Ein direkter Zugang zum angrenzenden Museumsquartier sei noch in

Verhandlung. Den Gastronomiebereich im achten Stockwerk mit Blick

über die Wiener Innenstadt sieht Stadlhuber als künftiges Zugpferd.

"Allerdings mit dem Hintergedanken, dass die Menschen beim

Runtergehen etwas einkaufen", räumte der Signa-Chef ein.

Ausblick für Alle

Eine kleine Spitze in Richtung der ehemaligen Eigentümer konnte

sich der Signa-Manager nicht verkneifen. "Der Ausblick ist viele

Jahre nur einem Mieter vorbehalten gewesen. Bald steht er allen zur

Verfügung", sagte Stadlhuber. Die ehemalige

Kika/Leiner-Eigentümerfamilie Koch bewohnte das Penthouse über dem

Flagshipstore mehrere Jahrzehnte und räumte die Luxusimmobilie erst

voriges Jahr.

Stadlhuber sprach von der "Mahü" als "Prachtboulevard in Europa".

Das neue Kaufhaus soll insbesondere die Nachbarn ansprechen. Die

Kaufkraft in den angrenzenden Bezirken sei sehr hoch. "Wir müssen

die Kauflust wecken, damit die Leute ihr Geld nicht auf die Bank

tragen, sondern zu uns", gab der Signa-Manager die Richtung vor.

Neues Verkehrskonzept

Dass Signa vor allem Anrainer als Kunden im Visier hat, zeigt

auch das Verkehrskonzept. Die Auto-Stellplätze sollen sogar deutlich

reduziert werden, dafür Abstellplätze für Räder und Lastenfahrräder

geschaffen werden. Die Mehrheit würde ohnehin mit den Öffis kommen.

KaDeWe in Berlin gehörte früher zu Karstadt und ist mittlerweile

im Besitz der Signa-Gruppe sowie der thailändischen Central Group -

genauso wie das Alsterhaus in Hamburg und das Warenhaus

Oberpollinger in München. Abgesehen von Wien soll auch in Düsseldorf

ein neues Warenhaus entwickelt werden.

(APA)