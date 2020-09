832 Neuinfektionen in Österreich, die Hälfte davon in Wien

Mit 431 Neuinfektionen gibt es mit Abstand die meisten Fälle in Wien.

Die Zahl der neu mit dem Coronavirus infizierten Personen ist in Österreich am Donnerstag wieder gestiegen. Laut Innenministerium wurden 832 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. Damit liegt die Zahl der aktiv mit Covid-19 infizierten Personen am Donnerstag bei 8372 bestätigter Fälle. Mit Abstand die meisten Fälle verzeichnete mit 431 Infizierten Wien.

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf: Burgenland: 4, Kärnten: 11, Niederösterreich: 181, Oberösterreich: 67, Salzburg: 16, Steiermark: 32, Tirol: 58, Vorarlberg 32 und Wien 431.

In Wien kamen zudem drei Todesfälle hinzu. Dabei handelt es sich um drei Männer im Alter von 56, 63 und 67 Jahren.

