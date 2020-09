Die wahre Krise ist die Angstkrise!

Das Covid-19-Virus ist ein Gesundheitsrisiko, aber kein Grund zur Panik. Verantwortungsvolle Politik sollte die Angst nehmen.

Nun ist er da, der Entwurf zur Novelle des Covid-19- Maßnahmengesetzes. Er sieht vor, dass die Regierung die Österreicher wirklich einsperren darf. Per Verordnung kann das Verlassen des privaten Wohnbereichs (und nicht nur wie bisher das Betreten öffentlicher Räume) drastisch beschränkt werden. Das ist, wie Angela Merkel wiederholt gesagt hat, eine Zumutung für die Demokratie und für eine offene Gesellschaft. Man wundert sich.



Denn: Die Mehrheit der Österreicher ist für eine offene Gesellschaft. Die Mehrheit der Österreicher ist gegen eine autoritäre oder gar totalitäre Regierung. Wer also in Österreich gegen eine offene Gesellschaft und für autoritäres Regieren ist, der muss sich Mittel überlegen, mit denen er die Mehrheit bezwingen kann. Putin, Lukaschenko, Erdoğan und andere versuchen es bei sich zu Hause mit Gewalt. Das hat hierzulande schon länger keine Tradition. Wer dieses Mittel ernsthaft einzusetzen versucht, würde recht bald auf ausrangierten Polizeipferden in die Abendsonne reiten. Ein anderes Mittel ist Angst. Angst verengt den Entscheidungsspielraum. Wer vor einer hoch aufgerichteten, zischenden Königskobra steht, wird bei seiner Entscheidung, was als Nächstes zu tun ist, kaum an den Schutz der Artenvielfalt denken. Wiewohl solche Gedanken durchaus Gewicht hätten.