In Schweden wurde auf Eigenverantwortung statt Verbote gesetzt, Ausgangsbeschränkungen gab es keine. Die Neuinfektionen stiegen rasant, sind aber mittlerweile stabil.

Schweden verzichtete im Frühjahr auf einen Lockdown und steuert als eines der wenigen Länder in Europa auf keine zweite Infektionswelle zu. Hat also Chef-Epidemiologe Anders Tegnell alles richtig gemacht?

Während die Zahl der Infektionen in den meisten europäischen Ländern steigt, ist die Situation in Schweden unter Kontrolle. Dort setzten die Behörden von Anfang an auf Eigenverantwortung statt Verordnungen, auch bekannt als der „schwedische Weg“. Hätte ihn auch Österreich gehen sollen?