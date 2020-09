Die kürzeste Lohnrunde der Geschichte - mit gutem Abschluss

Statt vieler Wochen verhandelten die Metaller heuer nur wenige Stunden bis zu einer Einigung. Die kann sich aber durchaus sehen lassen.

Der Geruch nach Schweinsbraten überall: Fleisch und Krautsalat warteten am Donnerstag zu Mittag vor dem Saal, in dem Gewerkschafter und Unternehmervertreter in der Wirtschaftskammer ihre Positionen austauschten. In normalen Zeiten folgen auf diesen Auftakt drastische Worte, Drohungen und manchmal Streiks. Aber heuer fällt all das aus. Denn der stärkste Wirtschaftseinbruch in der Zweiten Republik ruft die Gewerkschaft zur Räson. „Corona hat uns durcheinandergebeutelt“, sagte Arbeitnehmer-Chefverhandler Rainer Wimmer von der Produktionsgewerkschaft Pro-Ge.



Und so verkündete die Gewerkschaft am Donnerstag schon nach wenigen Stunden eine Einigung für die mehr als 130.000 Beschäftigten in der metalltechnischen Industrie. Die Löhne und Gehälter (Kollektivvertrag und Überzahlungen) steigen ab November um 1,45 Prozent – den Beschäftigten wird also die Inflation abgegolten. Zusätzlich empfehlen die Arbeitgebervertreter jenen Mitgliedsbetrieben, denen es gut geht, ihren Mitarbeitern eine steuerfreie Coronaprämie von 150 Euro zu zahlen. Außerdem können Beschäftigte künftig mehr Minusstunden machen – so sollen Jobs erhalten werden. Dass heuer nicht mehr drin war, sahen Arbeitgeber und Gewerkschaft ausnahmsweise gleichermaßen. Es sei wichtig, in Zeiten wie diesen die große Verantwortung wahrzunehmen, sagte Wimmer. „Das haben wir als Gewerkschaft heute vollzogen.“