Tina Lanik: „Erst reden sie sich auf Hausarbeit aus“

Die deutsche Regisseurin Tina Lanik pendelt derzeit zwischen Wien und München. Ihre Inszenierung des historischen Kammerspiels „Das Himmelszelt“ hat am 27. September am Burgtheater Premiere.

In „Das Himmelszelt“ müssen Frauen über eine angebliche Massenmörderin entscheiden: Regisseurin Tina Lanik über weibliche Flucht vor Verantwortung, den Halleyschen Kometen und den Trick, der trotz Corona Sexszenen erlaubt.

Eine zum Tod durch den Strang verurteilte Frau behauptet, schwanger zu sein, ein Matronengericht soll herausfinden, ob sie die Wahrheit spricht: An Arthur Millers „Hexenjagd“ und „Die zwölf Geschworenen“ von Reginald Rose erinnert Lucy Kirkwoods im 18. Jahrhundert spielendes Stück „Das Himmelszelt“. Dessen deutschsprachige Erstaufführung findet nun am 27. September im Burgtheater statt, Tina Lanik inszeniert. „Es geht um den Vorgang der Wahrheitsfindung. Gibt es Wahrheit überhaupt und wie komme ich dazu, sie zu erfahren?“, sagt die 46-jährige Deutsche in einem Gespräch mit der „Presse“ über ihre Inszenierung.