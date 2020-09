Militärübungen Moskaus mit China und Iran

Kritik an Russlands Manöver im Schwarzen Meer.

Moskau. Die russische Armee hält derzeit eine Reihe groß angelegter Militärübungen mit internationalen Partnern ab. An der größten Übung, der Kaukasus-2020, nehmen in dieser Woche unter anderem chinesische, iranische und belarussische Soldaten teil. Bis Samstag finden Kriegsübungen sowohl an Land als auch auf See statt, darunter im Schwarzen Meer.

„Diese Übung ist der wichtigste Test des Jahres für die russischen Streitkräfte“, sagte der Militärexperte Wasily Kaschin. Die Erneuerung der Armee gehört zu den wichtigsten Zielen des russischen Präsidenten, Wladimir Putin. 2018 hatten Russland und China gemeinsam eine riesige Kriegsübung abgehalten, an der 300.000 russische Soldaten teilgenommen hatten. Die Nato hatte die Machtdemonstration verurteilt.

Die derzeitigen Übungen werden auch als Zeichen der russischen Unterstützung für den belarussischen Staatschef, Alexander Lukaschenko, gewertet. Scharfe Kritik an den Übungen im Schwarzen Meer kam aus der Ukraine. Die beteiligten Militäreinheiten könnten dazu genutzt werden, „eine Eskalation zu provozieren“, erklärte das Verteidigungsministerium in Kiew. Zudem bedrohten sie die Stabilität in der Region. Die Nato ist mit regelmäßigen Patrouillen auf dem Schwarzen Meer präsent. (AFP)

