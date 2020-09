Eine Branche am Pannenstreifen

„Innovationsfeindlich“ nennt die Wettbewerbsbehörde neue Regulierungen in der Personenbeförderung.

Wien. Die Straße ist ein umkämpfter Markt. Immer wieder kam es in den vergangenen Jahren zu Auseinandersetzungen zwischen der Wiener Taxilobby und Online-Vermittlungsdiensten. So musste der Fahrdienstanbieter Uber nach einem Urteil des Wiener Handelsgerichts im Sommer 2018 seine Dienste sogar vorübergehend einstellen. In den vergangenen Monaten ist es vergleichsweise still geworden im Konflikt zwischen Taxi und Uber. Durch den Wegfall des Tourismus und den starken Einbruch der Gastronomie musste die gesamte Branche der individuellen Personenbeförderung kürzertreten. Das Kriegsbeil wurde vorerst beiseitegelegt.