Eine Petition fordert das. Die zwei Dichter würden darauf pfeifen.

Lässt man sich gern ungefragt mit seinem Ex begraben? Was würde der Dichter Arthur Rimbaud wohl zu der Forderung sagen, er solle samt dem Dichter Paul Verlaine in die nationale Ruhmeshalle der Franzosen einziehen? Mit demselben Verlaine, der ihm in den Arm schoss, nachdem Rimbaud nach zwei Jahren Schluss mit ihm gemacht hatte?