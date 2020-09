Mit der Registrierungspflicht soll künftig die Ermittlung, Testung und Isolierung der Kontaktpersonen von Coronavirus-Infizierten erleichtert werden.

Wien. Wien führt eine verpflichtende Registrierung von Gästen in der Gastronomie ein. Die Verordnung tritt bereits am Montag in Kraft, kündigte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Donnerstag an.