Mode in Mailand: Abschied und Neuanfang

Die Mailänder Modewoche läuft diesmal als Hybrid aus digitalen und analogen Formaten ab. Die Branche ist angeschlagen, umso wichtiger ist es für Marken, Präsenz zu zeigen. Raf Simons kommt zu Prada, Silvia Venturini Fendi gibt die Damenkollektion wieder ab.

Als im Februar, akkurat am zweiten Tag der „Settimana della moda“, der erste offizielle Covid-19-Fall in der Lombardei gemeldet wurde, war die bis heute anhaltende Pandemiesituation in Italien - und damit Europa - angekommen. Mailand war besonders betroffen, die Stadt durchlebte im Spätwinter und Frühling harte Monate - den Menschen in der Stadt merkt man dies auch weiterhin an.

Auch die Modehäuser mussten reagieren, vieles fand in den letzten Monaten auf Sparflamme statt. Nun werden jene Kollektionen gezeigt, die in der Phase des Lockdowns unter nie dagewesenen Bedingungen entstanden sind. Die Stimmung ist also gedämpft, Hoffnungsschimmer soll die Mode trotzdem aufblitzen lassen. Wenn die Entwürfe im Frühling 2021 in den Handel kommen, hat sich die Krisensituation vielleicht schon gelichtet.

Looks aus der letzten Damenkollektion von Silvia Venturini Fendi. Fendi

Hinaus ins Freie - den sich gerade besonders unliebsam ankündigenden Winter schon im Voraus wegwünschend - zieht es etwa Silvia Venturini Fendi, die seit dem Ableben von Karl Lagerfeld zusätzlich zur Herren- auch die Damenkollektion von Fendi verantwortete. Die Einladung, die unter anderem an Daheimgebliebene im Home Office verschickt worden war, beinhaltete Familienfotos des Fendi-Clans und Pasta mit FF-Logo. Ein Signal, dass man sich auf das Familiäre - und auf das Nahrhafte - rückbesinnen solle?

Vor einem sehr ausgewählten Besucherkreis defilierten Models in Mailand dann auf einem realen Laufsteg: Für Picknickausflüge und leichtes Leben unter freiem (blauem) Himmel war die Mode gedacht, die Venturini Fendi entworfen hatte. Auffällig hier und bei anderen Häusern: Accessoires aus Raffia und Korb mit markanter Haptik. Die Designer finden offenbar, das nach Monaten des Zoomens, Whatsappens und Smartphone-Bewischens wieder griffigere Oberflächen befühlt werden sollten. Als Fendi-Damenmodedesigner wird Kim Jones ab der kommenden Saison auf Venturini Fendi folgen; er übernimmt die Aufgabe zusätzlich zu seiner Mission als Dior-Männerdesigner, sie zieht sich in ihre ursprüngliche Rolle, ebenfalls im Menswearsegment, bei Fendi zurück.

Mode als Dialog zweier Modegenies bei Prada. Prada

Der ungeduldig erwartete Höhepunkt der Modewoche folgte am zweiten Tag mit der rein digitalen Präsentation - in einem „Yellow Cube“, also vor in kräftigem Gelb gehaltenen Stoffbahnen - der Prada Sommerkollektion für 2021. Nach der Ankündigung, dass Raf Simons künftig an der Seite von Miuccia Prada als Designer wirken werde, waren Vorfreude und Ungeduld aufseiten vieler Fashionistas groß. Damenmode hatte Simons, einst Modeprofessor an der Angewandten in Wien, zuvor etwa für Jil Sander, Christian Dior und Calvin Klein entworfen. Und in der Tat mochten einige Details an seine vergangene Arbeit erinnern: Selbst die Handhaltung von Models, die Kleidungsstücke vor ihrer Brust mit einer Hand zusammenraffend hielten, war etwa eine Reminiszenz der Jil-Sander-Show mit Herbstmode für 2012.

Auffällige Prada-Logodreiecke (auch als Ohrschmuck), strenge Silhouetten mit, wie Raf Simons meinte, Alltagsuniformcharakter - zugleich als Referenz an Miuccia Pradas eigenen Look angelegt -, gemusterte Stoffe, da und dort auch applizierte Stoffblumen, dazu auffällige Sloganprints, „zerstörte“, durchlöcherte Kleidungsstücke: Die Kollektion war vielgestaltig, offensichtlich im - und als ein - Dialog entstanden, sprach aber noch nicht in jeder Hinsicht mit einer starken Stimme.

In einem auf Prada.com weiterhin aufrufbaren Gespräch tauschten sich nach der Präsentation die beiden Designer aus. Es handle sich um „nur eine von vielen Möglichkeiten“, wie sich ihre Kooperation künftig entfalten könnte, sagte Miuccia Prada. In der ersten Auflage handelt es sich wohl noch eher um ein Neben- als eigentlich ein Miteinander - eine über weite Strecken nicht unharmonische Melodie, die aber Potenzial zur weiteren Entfaltung birgt. Sowohl Prada als auch Simons zählen zu den kunstsinnigsten und visionärsten Designern der Gegenwart, weshalb ihre fruchtbar verlaufende Zusammenarbeit mittel- und langfristig für das gesamte Modeschaffen tatsächlich neue Dimensionen auftun könnte.

Finale bei Dolce und Gabbana in Mailand. Monica Feudi

Auf ihre eigene und natürlich, wie stets, auch auf die gemeinsame Vergangenheit bezogen sich auch Domenico Dolce und Stefano Gabbana. Italien im Großen, Sizilien, Familienzusammenhalt: Das ist das Inspirationsrepertoire, das die beiden seit ihrem Aufeinandertreffen vor dreißig Jahren und der Lancierung ihres Labels 1985 verlässlich auf- und abspielen. Ein „Sizilienpatchwork“ war diesmal das sehr wörtlich zu nehmende Motto bei Dolce & Gabbana - die beiden erwiesen sich für Fans der Marke einmal mehr als zuverlässige Lieferanten ihrer Hausästhetik. Und in Zeiten der Krise und Verunsicherung ist ja Zuverlässigkeit nicht die schlechteste Eigenschaft.