Neuinfektionen in Israel auf Rekordwert

Eine riesige Skulptur des Künstlers Menashe Kadishman erinnert auf dem Habima-Platz in Tel Aviv an die Verhaltensregeln gegen Covid-19.

Das Land verzeichnet die bisher höchste Infektionsrate. In Frankreich wurden 16.000 neue Fälle registriert, und Spanien bricht die 700.000er-Marke.

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat in Israel erstmals die Marke von 7.500 Fällen überschritten. Wie das Gesundheitsministerium am Freitag unmittelbar vor Beginn eines verschärften landesweiten Lockdowns mitteilte, wurden am Vortag 7.527 neue Infektionen registriert. Der bisherige Rekordwert stammt mit 7.131 Fällen vom Mittwoch. Vor fast genau vier Monaten, am 23. Mai, waren in Israel lediglich 5 Neuinfektionen verzeichnet worden. Am Freitagnachmittag soll in Israel eine Verschärfung des seit einer Woche geltenden Lockdowns in Kraft treten.

In Frankreich wiederum haben sich binnen 24 Stunden mehr als 16.000 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Das ist ein neuer Rekord seit Einführung der großflächigen Tests auf das neuartige Coronavirus.

Erstes westeuropäisches Land mit 700.000 Infektionen

Der Corona-Hotspot Spanien hat unterdessen als erstes Land Westeuropas die Marke von 700.000 registrierten Infektionen gebrochen. Das Gesundheitsministerium in Madrid meldete am Donnerstagabend 10.653 neue Ansteckungen, wodurch die Gesamtzahl der Fälle auf mehr als 704.000 kletterte. Hinter Spanien folgt mit weitem Abstand Frankreich mit rund 520.000 Infektionen vor Großbritannien (gut 410.000) und Italien (gut 300.000). In Deutschland wurden bisher rund 280.000 Fälle gezählt, in Österreich 41.447.

Die Zahl der Bürger, die mit Covid-19 starben, lag am Donnerstag in Spanien nach amtlichen Angaben bei über 31.000. Hier liegt Spanien allerdings deutlich hinter Großbritannien (rund 42.000) und Italien (knapp 36.000) und etwa gleichauf mit Frankreich.

(APA)