Hans Salomon, Fixstern im Jazzgeschehen, ist tot

Hans Salomon war neben Carl Drewo der wohl innigste Melodiker von Österreichs goldener Jazzgeneration der Fünfzigerjahre, schrieb neben hochkarätigen Jazzkompositionen wie „Salute to Miles“ für Marianne Mendt „Wia a Glock'n“, den Song, der den Austropop einläutete; eine Signation für den Popsender Ö3 fiel ihm im Traum ein.

Als er als junger Mann einmal mit Louis Armstrong auf der Bühne stand, hatte er Nervenflattern. Geeicht von Auftritten mit Fatty George und Friedrich Gulda, überstand er sogar den Orchestergraben der Vereinigten Bühnen Wiens, wo er Musicals wie „Elisabeth“ saxofontechnisch beatmen musste. Und er tat auch für Schlagersänger wie Rex Gildo und Peter Alexander stets nur sein Bestes. Er galt als prägende Figur der heimischen Jazz-Szene, gründete mit Joe Zawinul die "Austrian All Stars“. Der musikalische Erfolg des Saxofonisten im Ausland zeigte sich in seiner Zusammenarbeit mit prominenten Jazzmusikern wie Ella Fitzgerald, Art Farmer oder Ray Charles. Prägend war auch seine Zeit in New York.

Am Donnerstag ist Hans Salomon im Alter von 87 Jahren verstorben. In Österreich war er ein Fixstern im Jazzgeschehen.

