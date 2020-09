Moria und die Folgen: Zwölf Leser, zwölf Meinungen

Auf den Debattenseiten der „Presse“ wurde in den vergangenen Tagen wieder viel über das Thema Flüchtlinge diskutiert. Wir präsentieren eine Auswahl an Leserbriefen.

Auf einmal bekommt das Leid in den Flüchtlingslagern durch die Bilder ein menschliches Gesicht. Dies löst offensichtlich einen pawlowschen Moralreflex aus. Diesen Menschen muss sofort geholfen werden. Sie müssen nach Österreich gebracht werden. Hilfe vor Ort ist viel zu wenig. Wer gegenteiliger Ansicht ist, hat massive moralische Defizite. Gut, dann werden diese Menschen nach Österreich gebracht. Happy End und cut.

Moralisch kann's das wohl nicht gewesen sein, denn konsequenterweise müssen wir auch allen anderen Menschen in einer gleichen oder ähnlichen Situation helfen. Ja, wer Moria sagt muss auch Mumbai sagen! Gleiches Recht für alle! Oder ist das faktisch vielleicht gar nicht möglich? Darf es überhaupt eine zahlenmäßige Grenze geben, an der Österreich keine Flüchtlinge mehr aufnimmt, und wenn ja, wer legt sie fest? Man muss eben alles in seiner gesamten (moralischen) Tragweite zu Ende denken, und man kann nicht mittendrin mit einer kasuistischen Lösung aufhören.

Dr. Andreas Simbrunner, 5500 Bischofshofen

Türkise Herzlosigkeit

Dass Empathie nicht zu den Stärken der türkisen Regierungstruppe zählt, ist seit Langem bekannt. Bestürzend ist, dass man - berechtigt - glaubt, mit dieser Herzlosigkeit Stimmen zu gewinnen. Derzeit kann man auf Österreich nicht stolz sein.

Dr. Wolfgang Reisinger, 1140 Wien

Einen Pulleffekt abzuleugnen, finde ich einigermaßen eigenartig.

Zu: "Wer Moria sagt, muss auch Mumbai sagen. Oder?", Quergeschrieben von Anna Goldenberg

Anna Goldenberg hat in ihrem Kommentar gemeint, dass es keine empirischen Belege für den viel beschworenen Pull-Faktor in der Migration gebe. Ich finde es eine sehr eigenartige und zweifelhafte "wissenschaftliche" Herangehensweise, den Pulleffekt vom Pusheffekt beim Thema Migration komplett zu trennen, ohne die systemische Brille zu verwenden.

Dass es einen "wissenschaftlich nachgewiesenen" Pusheffekt im Gegensatz zum Pulleffekt gibt, wie es unlängst von den Grünen in einer TV-Diskussion dargelegt wurde, ist ja - was den Pusheffekt anbelangt - relativ logisch und banal: Es sagt lediglich aus, dass Migranten, die sich auf den Weg machen, auch Gründe dafür haben, die sie "pushen". Dafür brauchte man eigentlich keine "wissenschaftliche" Untersuchung, das hätte man auch so gewusst. Sich auf die Reise zu machen, ohne Gründe dafür zu haben, wäre schon sehr eigenartig. Man macht sich umso eher auf die Reise, wenn die Chancen steigen, aufgenommen zu werden. Also zuerst kommt der Pusheffekt und wird natürlich logischerweise verstärkt durch einen Pulleffekt. Also einen Pulleffekt abzuleugnen, finde ich einigermaßen eigenartig.

Die "wissenschaftliche" Studie möchte ich sehen, die hier einen solchen Effekt falsifiziert. Wie hat es der geniale Gregory Bateson so schön erkannt und gesagt: Wenn wir uns zu eng auf die Teile konzentrieren, werden wir die notwendigen Charakteristika des Ganzen nicht sehen. Oder mit profaneren Worten gesagt: Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen.

DI Gerald Neukirchen, 1100 Wien

Es werden immer nur ein paar willkürlich ausgewählte Promille Bedürftige "gerettet".

Empathie ist eine positive menschliche Eigenschaft. Was aber wäre das Resultat, würde ein Staat ausschließlich aus empathischen Motiven regiert werden? Das scheint die Kernfrage der aktuellen Debatte zu sein. Darf ein Politiker, der für Millionen Bürger spricht und für deren Gesamtwohl verantwortlich ist, überhaupt Empathie als Richtschnur seines Handelns nutzen? Und wenn ja: in welchem Ausmaß? Die Antwort: privat ja, als Amtsträger nicht. In der von Frau Goldenberg andiskutierten Flüchtlingsfrage wird das offensichtlich. Es ist dabei unmöglich, gerecht zu sein, was ja die oberste Verpflichtung eines Politikers ist: Es werden immer nur ein paar willkürlich ausgewählte Promille Bedürftige "gerettet".

Politik hingegen hat neutral und im Interesse aller zu handeln. Gelebte Empathie ist daher Sache des Einzelnen oder von Gruppen, die dann auch die Folgen gesamthaft tragen und nicht der Allgemeinheit ungefragt aufbürden.

DI Dr. Klaus Woltron, 2630 Ternitz

Wohlstand und Helfen schließen sich nicht aus

Man muss Klaus Woltron dankbar sein. Endlich wird offengelegt, worauf es für den Politiker wirklich ankommt. Betritt er die politische Bühne, muss er an der Garderobe all das abgeben: Mitmenschlichkeit, Solidarität, Nächstenliebe, Empathie ("dass er es als Privatmensch behalten dürfe" - ich wünsche ihm alles Gute für seine psychische Gesundheit). Das Schlimmste für den Politiker wäre, als Gutmensch gebrandmarkt zu sein, das wäre sein sofortiges politisches Aus. So kann er sich jetzt seiner Hauptaufgabe widmen: den Wohlstand seiner Wählerklientel zu vermehren. Nein, ich bin nicht gegen Wohlstand, im Gegenteil, er bringt viel Gutes mit sich und ermöglicht vieles - das zu leugnen, wäre naiv und unehrlich. Das fatale Missverständnis ist nur die Annahme, dass sich Wohlstand und Helfen ausschließen.

Die Angst, durch limitierte Aufnahme von Flüchtlingen/Migranten erhöhte Steuern oder verminderte Pensionen zu erzeugen, ist in der Bevölkerung tief verwurzelt und wird massiv überschätzt - der Effekt ist marginal; und nehmen wir das "Schlimmste" an - ein Strandurlaub oder ein Städteflug weniger pro Jahr -, keiner wird deswegen in Depressionen verfallen. Und wenn der Politiker am Ende die Bühne verlässt, wird er an der Garderobe die "guten Eigenschaften" wieder abholen wollen - aber sie sind vertrocknet, zerbröselt und verwittert; und er wird klagen: "Nein, so sind wir nicht" - und man muss ihm antworten: "Leider, genau so seid ihr (gewesen)."

Christoph Reinhart, 1220 Wien

Kein Modell für die Zukunft

Zum Leitartikel von Christian Ultsch: „Das Moria-Dilemma und die Hartherzigen"

Auch ein Leitartikel sollte fakten- bzw. evidenzbasiert erfolgen und nicht bloß die Meinung des Autors wiedergeben. Der Versuch, die Argumente von Sebastian Kurz zu widerlegen, ist gescheitert; was bleibt, ist eine Meinung des Autors, der den Türkisen und Kurz Hartherzigkeit und unsympathischen Dogmatismus vorwirft.

Erstens: Derzeit ist keine Flüchtlingskarawane, die nach Europa strebt, erkennbar. Wochen oder Monate vor 2015 waren die Karawanen auch nicht erkennbar, und die großzügige Einladung hat dann das Chaos verursacht, das bis heute nicht im Griff ist.

Zweitens: Aus der Ablehnung, jetzt Flüchtlinge zu übernehmen, abzuleiten, Österreich oder die Regierung wolle sich für alle Zeiten aus dem Spiel nehmen, ist eine populistische und unlautere Argumentation. Alles deutet darauf hin, dass die Regierung sich an einer ernsthaften gesamteuropäischen Lösung beteiligen will und zukünftig im Rahmen dieser Lösung auch den Beitrag für Österreich leisten wird.

Drittens: Perfid sind alle Unternehmungen von Schleppern, die auf menschenverachtende Weise Flüchtlingen und Migranten das letzte Geld abknöpfen und sie dann ihrem Schicksal überlassen. Dass das Leid der Flüchtlinge auch der türkisen Mannschaft in der Regierung nicht egal ist, beweisen auch die rigorosen Hilfsmaßnahmen, die vor Ort wesentlich effektiver sind als die Aufnahme von einigen Jugendlichen.

Es geht doch nicht um den Zusammenbruch unseres Asylsystems. Natürlich wären 20 Personen oder mehr zu verkraften. Aber warum gerade unter 18-Jährige? Da sind auch viele Kleinkinder mit ihren Müttern oder Eltern oder auch Gebrechliche. Es ist einfach keine dauerhafte Lösung, nur eine kleine Auswahl zu treffen, und auch kein Modell für die Zukunft.

Der gescholtene Pragmatismus liegt in der großzügigen Hilfe vor Ort, und zwar möglichst direkt mit Unterstützung durch österreichische Aktivisten und NGOs. Damit wird verhindert, dass Geld in dubiösen Kanälen versickert. Den Begriff Hartherzigkeit in der politischen Diskussion zu verwenden, zumindest in unserem demokratischen Rechtsstaat, halte ich für unangebracht, und ihn den politischen Akteuren zu unterstellen ebenso. Allen politischen Parteien und ihren Akteuren, solang sie nicht radikalisiert, fremdenfeindlich oder antisemitisch agieren, kann man zubilligen, dass sie vom Leid und Schicksal anderer sehr wohl berührt sind. Und einzelne Ausnahmen widerlegen diese Annahme nicht!

Dipl. Ing. Peter Linzer, 1140 Wien

Man muss größer denken

Es ist in der Tat ein schwieriges Problem, und ich kann auch jede Seite verstehen, es kommt immer auf den jeweiligen Blickwinkel an. Bundeskanzler Sebastian Kurz und der türkise Teil der Regierung lehnen eine Aufnahme unbegleiteter Minderjähriger aus Moria aus argumentierten Gründen ab. Christian Ultsch hingegen tritt für die Aufnahme von Minderjährigen ein. Aus ihrer jeweiligen Sichtweise haben beide Seiten recht, und ich habe für jede Seite Verständnis.

Aber bleiben wir bei den Fakten. Christian Ultsch schreibt von nur 15 Kindern, die man problemlos nach Österreich holen könnte. Diese Kinder hätten aber das Recht, die Familie nachzuholen, sodass wir dann bei vielleicht 150 Personen stehen würden. Aus Minderjährigen werden Volljährige, die sich dann den Ehepartner aus der Heimat holen. Fortsetzung folgt. Man sieht, man muss größer denken als nur für den Moment.

Und hier stellt sich die Frage, kann ein Bundeskanzler respektive die Regierung entscheiden und handeln wie ein normaler hilfsbereiter Mensch? Die Antwort: ein klares Nein. Er ist in seiner Funktion als Bundeskanzler dem Wohl des Landes und seiner Bürger verpflichtet, und diese ethische Verantwortung für Österreich und seine Bevölkerung ist an erste Stelle zu reihen.

Wir haben in Wien einen Ausländeranteil von ca. 45 Prozent, und ein Großteil der Bevölkerung sieht das schon kritisch. Es wäre vielleicht auch angebracht, die relevante Berichterstattung dahingehend zu gestalten, nicht nur den humanen Aspekt hervorzuheben, sondern das große Ganze im Auge zu haben.

Dora Uta Bell, 1230 Wien

Was geschieht mit den Menschen, die zurückbleiben?





Warum fällt den sogenannten Gutmenschen immer dann auf, dass man Flüchtlinge aufnehmen soll, wenn gerade - so wie in Moria - ein Feuer von Flüchtlingen gelegt wird? Diese Menschen fristen dort sei Jahren ein Leben unter unvorstellbaren, menschenunwürdigen Umständen, schlechtest betreut. Warum kommt von den verantwortlichen Staatengemeinschaften (UNO, EU, NGOs) niemand auf die Idee, diese Zustände zumindest zu lindern?

Die Griechen können dieses Problem allein genauso wenig bewältigen wie schon vor zehn Jahren Italien, wo schon damals in Lampedusa Flüchtlinge gestrandet sind. Unter ebensolchen Lebensbedingungen wie jetzt in Griechenland. Der Hilfeschrei von Italien wurde ebenso wenig gehört wie jetzt von Griechenland. Wo waren damals die "Gutmenschen"? Geholfen hat niemand.

Was das Aufnehmen von Flüchtlingen betrifft, ist das nur eine scheinheilige Hilfeleistung. Was geschieht mit den Menschen, die zurückbleiben? Rafft sich irgendjemand - der die Möglichkeiten dazu hat - auf, um diese Lebenssituation vor Ort erträglicher zu machen?

Monika Deloch, 1130 Wien

Eigentlich muss man sich fragen, wie diese Hilfsgelder eingesetzt werden.

Zu: "Das Flüchtlingslager Moria und die Lehren für Europa", Gastkommentar von Johannes Sääf

Ich musste den Beitrag zwei Mal lesen um sicherzugehen, ob Johannes Sääf wirklich meinen kann, was ich vermute: Aber ja, es ist so. Er vergleicht 50.000 Flüchtlinge aus Galizien, eines ehemals österreichischen Kronlandes, welches während des Zweiten Weltkriegs - bedrängt durch die russischen Nachbarn - ihr Land verließen und im österreichischen Gmünd aufgenommen wurden, mit Millionen aus Nordafrika, Schwarzafrika sowie dem Nahen und Mittleren Osten.

In den Anrainerstaaten am Mittelmeer waren menschenwürdige Lager zur Verfügung gestellt, welche durch nachkommende Migranten überflutet wurden und daher nicht reichen und auch in Zukunft nicht reichen werden. Ich möchte dazu auch auf die Rede unseres Bundeskanzlers zurückkommen, in welcher er beschreibt, wie er bei seinen Reisen als Außenminister unfassbare Armut in Staaten erlebt hat, welche bei uns nicht auf der Liste der Ärmsten der Welt stehen und denen daher der Westen kaum Hilfe angedeihen lässt, dies ganz im Unterschied zu den afrikanischen Staaten, welche über Jahrzehnte Milliarden an Entwicklungshilfe erhalten.

Eigentlich muss man sich fragen, wie diese Hilfsgelder eingesetzt werden, zumal angeblich - ich zitiere aus einer Meldung - kurz nach Auszahlung erhebliche Geldflüsse in die weltweiten Steuerparadiese festgestellt wurden. Auch Erdölreichtum hilft in Afrika nicht, die in diesen Staaten lebenden Bürger sind trotzdem arm. J. Sääf sollte bei Christian Konrad nachfragen, ob an seinem Tisch für das Abendessen mit den "freundlichen Betreuerinnen" (Ortner) noch ein Platz frei ist.

Eleonora Twardosz, 1070 Wien

Die Grünen: Von der "Chaospartei" zur Regierungspartei

Österreich hilft effizient

Seit die Grünen zur Regierungspartei gereift sind, legen sie eine politische Klugheit an den Tag, die man dieser ehemaligen "Chaospartei" niemals zugetraut hätte. Da werden die gefährlichsten Klippen umschifft, seien es die Einschränkung der Persönlichkeitsrechte durch Corona oder sei es jetzt die durch die Brandkatastrophe von Moria ausgelöste Forderung nach rascher Aufnahme eines entsprechenden Flüchtlingskontingents. Obwohl sich bei den Grünen vermutlich nach wie vor der größere Teil der Hardcore-Willkommensschreier tummelt, bekam diese Grün-Fraktion aus Gründen der Staats- und Regierungsräson keine Stimme. Denn die besonnenen Parteisprecher artikulierten sich durchaus gemäßigt, jedoch ohne Gesichtsverlust, indem sie Flagge zeigten im Beharren auf das humanitäre Ethos der Partei, sich jedoch mit dem Verweis auf das "uneinsichtige" Verhalten des Koalitionspartners von Stellungnahmen entpflichten konnten, deretwegen sie 2017 aus dem Parlament geflogen sind. Bleibt zu hoffen, dass sich diese pragmatische Regierungskoalition demnächst auch in Fragen des Klimawandels als ein Segen erweist.Dr. Franz Zeder, 8430 Leibnitz

Es gibt lautstarke Forderungen, dass unser Land einige Kinder oder Familien aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria aufnehmen sollte. Wer wählt diese aus? Was nützt das den übrigen 12.000 Betroffenen? Das wäre nur eine Alibi-Aktion.

Österreich hilft dagegen effizient. Als erstes europäisches Land hat unsere Regierung Hilfsgüter (Zelte, Matratzen, Hygienepakete etc.) geliefert, die Tausenden das Leben erleichtern!

Dipl.-HLFL-Ing. Hubert Braunreiter, 4564 Klaus

"Flüchtlingskrise" ist Dauerzustand





Im Grunde genommen ist die "Flüchtlingskrise" keine Krise, sondern ein Dauerzustand, der globale Strukturen reflektiert. Solang es wirtschaftliche Disparitäten in den aktuellen Größenordnungen in Verbindung mit großzügigen Sozialsystemen und offenen Gesellschaften gibt, werden Menschen aus wirtschaftlich benachteiligten Ländern versuchen, in irgendeiner Form davon zu partizipieren, eben auch durch unterschiedlich etikettierte Migration. Aber ebenso, wie es das gute Recht der einen ist, Migration zu versuchen, sind die anderen dazu berechtigt, die unerwünschte und damit illegale Einwanderung zu unterbinden.

Grundsätzlich soll in einer globalisierten Welt im dritten Jahrtausend jeder das Recht haben, dort zu leben, wo er möchte, allerdings unter den Bedingungen der Selbsterhaltung, ohne der Allgemeinheit und dem Sozialsystem zur Last zu fallen, und der Anerkennung der Leitkultur mit allen damit verbundenen Grundsätzen.

Mag. Martin Behrens, 1230 Wien