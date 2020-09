Michael Kirschenhofer: „Leistbarer Motorrad-Lifestyle“

Michael Kirschenhofer, Geschäftsführer und Ko-Eigentümer der KSR Group, über die Entwicklung und Zukunft der jungen Motorradmarke.

Wie kam es zur Erschaffung von Brixton?

Der Retro-Motorradtrend hat uns seit 2013 beschäftigt und angespornt, selbst aktiv zu werden. Wir haben intern überlegt, was für uns machbar ist, wie die Motorräder aussehen könnten und vor allem, wie der Name der Marke lauten könnte. Beim Betrachten einer Shortlist waren wir uns sofort einig: Es wird Brixton! Mit dem X in der Mitte wird sich der Name stark in die Hirnrinde einbrennen.

Was kennzeichnet Brixton?

Die Grundidee war, ein cooles Bike

mit passender Technik und ansprechender ­Optik für jedermann zu kreieren – klassischen Motorrad-Lifestyle in einem ­Preissegment, das leistbar ist.

Brixton ist seit 2016 am Markt. Wie sieht die Bilanz der ersten fünf Jahre aus?

Die Zahlen sind weit besser, als wir gedacht haben: Seitdem konnten wir über 30.000 Bikes auf die Straßen bringen. Aktuell sind wir sogar in Lieferverzug, weil so viele ­Bestellungen eingegangen sind. Für das kommende Jahr planen wir nochmals ein Wachstum von 50, 60 Prozent, vielleicht ist sogar eine Verdoppelung möglich.

In wie vielen Märkten seid ihr damit ­vertreten?

Mittlerweile ist Brixton zu einem globalen Phänomen geworden: Wir sind in über 50 Ländern präsent. Außerhalb Europas sind wir vor allem in Südostasien stark, in ­China haben wir ­gerade begonnen – ein ganz spannendes Thema, da der große ­Motorradmarkt dort boomt. Mit ­Amerika wird momentan verhandelt.

Wie sehen die nächsten, großen Schritte für Brixton aus?

Im kommenden Jahr lancieren wir die Crossfire 125 in wassergekühlter Version. Danach erscheint ein Modell im Big-Bike-Segment, eine entsprechende Studie haben wir bereits Ende 2019 gezeigt. Das Motorrad ist bereits fertig designt, wir gehen jetzt an den Formenbau und ans Testen, der Produktionsstart wird Ende 2021 erfolgen. Dann werden wir das kleine, mittlere und ganz große Segment abdecken. Vielleicht passt zwischen die letzten beiden noch ein weiterer Schritt.

