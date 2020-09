Maschinen, die menscheln

Der Film „Robolove“ von Maria Arlamovsky untersucht die Beziehung des Menschen zu humanoiden Robotern.

Maschinen sind ja auch nur Menschen. Das könnte man zumindest denken, wenn man beobachtet, wie Menschen sie behandeln. Manchmal so, als wären sie die besten Freunde. Oder sogar Teil der Familie. Menschen schreien auch leblose Dinge an, als wären sie gerade menschlich von ihnen enttäuscht. Und es soll auch schon vorgekommen sein, zumindest in der Fiktion von Literatur und Film, dass sie sich in Betriebssysteme verliebt haben.