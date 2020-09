Messerattentat in Paris, mehrere Verletzte

Soldaten in der Nähe des Tatorts.

Unbekannte stachen mindestens zwei Personen nahe der früheren Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo nieder. Nach zwei Verdächtigen wird gefahndet, einer wurde angeblich schon festgenommen.

Bei einer Messerattacke in der Nähe der früheren Redaktion der Satire-Zeitschrift „Charlie Hebdo" in Paris sind nach Angaben der französischen Ministerpräsidenten Jean Castex am Freitag vier Menschen verletzt worden. Später wurde die Zahl auf zwei korrigiert. Die beiden Opfer erlitten lebensgefährliche Wunden.

Die Ermittler fahndeten nach zwei Verdächtigen, hieß es aus Polizeikreisen. Medienberichten vom frühen Nachmittag zufolge wurde eine dieser Personen vor der Bastille-Oper gestellt, zudem seien eine Machete und ein Fleischermesser auf der Straße gefunden worden.

Das Gebiet um den Anschlagsort wurde abgeriegelt. Es sei ein verdächtiges Päckchen gefunden worden. Näheres war zunächst nicht bekannt.

Bei einem Anschlag von Islamisten auf die Redaktion von Charlie Hebdo waren im Jänner 2015 dort sowie außerhalb des Gebäudes insgesamt zwölf Menschen erschossen worden. Bei weiteren Anschlägen in Paris starben fünf Menschen, drei Attentäter wurden von Polizisten erschossen.

(APA/AFP)