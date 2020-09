Schnelltests und Contact Tracing: Was besser werden muss

Die Entlastung von 1450, der flächendeckende Einsatz von Antigen-Schnelltests sowie effizienteres Contact Tracing mit der Kooperation aller Beteiligten – nur so kann die Ausbreitung des Coronavirus unter Kontrolle gehalten werden.

Die Zahl der Neuinfektionen steigt zu schnell zu stark. Ebenso wie die der Hospitalisierungen, was in Wien bereits zur Auslastung des ersten Krankenhauses geführt hat. Dabei steht Österreich die Grippesaison erst bevor, die in den vergangenen Jahren die Spitalskapazitäten auch ohne Pandemie an ihre Grenzen gebracht hat.