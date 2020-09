Italienische Triumphfahrt bei Rad-WM in Imola

Filippo Ganna gewann im Kampf gegen die Uhr Gold. Schwer gestürzte Chloe Dygert wurde erfolgreich operiert.

Filippo Ganna, 24, krönte sich bei der Rad-WM in Imola zum neuen Zeitfahr-Weltmeister. Der Italiener triumphierte auf dem 31,7 km langen Rundkurs um das Autodromo in 35:54,10 Minuten (Schnitt 53 km/h) vor Wout van Aert (BEL) und Stefan Küng (SUI). Titelverteidiger Rohan Dennis aus Australien wurde nur Fünfter. Der Vorarlberger Matthias Brändle belegte den 27. Platz, WM-Debütant Felix Ritzinger wurde 46.

Das Frauen-Rennen am Donnerstag wurde vom schweren Sturz von Titelverteidigerin Chloe Dygert überschattet. Die 23-Jährige ist in der Nacht zum Freitag in einem Krankenhaus in Bologna operiert worden. "Sie ruht sich nun aus und wir denken, dass sie vollständig regeneriert", teilte der US-Radsportverband in der Nacht zum Freitag mit. Dygert war beim Einzelzeitfahren im italienischen Imola in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und über eine Leitschiene gestürzt.

Dabei hatte sich die US-Topfavoritin, die bis dahin zum Auftakt der Straßenrad-WM auf Kurs zur nächsten Goldmedaille lag, eine tiefe Risswunde im linken Bein zugezogen. US-Sportchef Jim Miller erklärte: "Wir sind erleichtert, dass dieser Sturz nicht noch schlimmere Folgen hatte." Dygert sei "jung und eine Kämpferin".

