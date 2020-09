Erdoğan schlägt gegen Kurden los

Dutzende kurdische Politiker wurden inhaftiert. Die Fäden zieht ein Staatsanwalt, der sich bei seiner Hochzeit von Ministern feiern ließ.

Istanbul. Yüksel Kocaman ist derzeit der bekannteste Staatsanwalt in der Türkei. Vorige Woche machte der Chefankläger der Hauptstadt Ankara mit einer Luxushochzeit inklusive anschließender Audienz bei Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan Schlagzeilen. Die Nähe des Staatsanwalts zur Macht zeigte sich auch darin, dass Politiker wie Justizminister Abdulhamit Gül und Innenminister Süleyman Soylu Hochzeitsgäste waren.



Wenige Tage nach seiner Trauung meldete sich Kocaman am Freitag mit einer spektakulären Festnahmewelle im Dienst zurück: 82 Politiker der prokurdischen HDP, der drittstärksten Kraft im Parlament, wurden auf Weisung der Staatsanwaltschaft Ankara in Gewahrsam genommen. Die Opposition kritisierte das als Dank des Staatsanwalts an die Regierung. Im Europarat dürfte der Druck auf die Türkei zunehmen.