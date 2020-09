Der Zug und die dynamische Brücke

Bei bei der 1839 erbauten ältesten Eisenbahnbrücke Österreichs, der Hamelbachbrücke, wird mit Lasertechnik das Schwingungsverhalten gemessen.

Sie gilt als das älteste in Österreich errichtete Brückenbauwerk für Eisenbahnen: die Hamelbachbrücke in Bernhardsthal im östlichen Weinviertel. Sie wurde als Teil der Kaiser-Ferdinands-Nordbahn (Wien–Brünn/Krakau) 1839 in Betrieb genommen, nur acht Monate nach der ersten Bahnfahrt in der österreichisch-ungarischen Monarchie überhaupt, deren offizielle Eröffnungsfahrt eben auf den ersten 13 Kilometern der Nordbahnstrecke von Floridsdorf (heute 21. Bezirk Wiens) nach Deutsch-Wagram am 23. November 1838 stattfand.