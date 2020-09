Wieso werden Nase, Ohren und Füße im Alter immer größer?

(c) imago images/Panthermedia (NomadSoul via www.imago-images.de)

So manche optischen Veränderungen täuschen ein Wachstum nur vor. Anderes Gewebe im Körper hingegen wächst tatsächlich ein Leben lang.

Vielleicht ist es Ihnen an sich selbst schon aufgefallen? Oder bei einem Elternteil oder einem anderen älteren Erwachsenen? Mit zunehmendem Alter erscheinen Ohren und Nase größer, und so mancher stellt dann fest, plötzlich eine Nummer größere Schuhe zu brauchen. Warum ist das so? Wachsen einzelne Körperteile ohne Unterlass immer weiter? Das wollte eine „Presse“-Leserin wissen.