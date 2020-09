100 Jahre Bundesverfassung: Was die Republik ausmacht

Unsere Bundesverfassung hat sich über die Jahrzehnte als erstaunlich leistungsfähig erwiesen. Was die Zivilgesellschaft nicht der Aufgabe enthebt, das Bewusstsein für die Verletzlichkeit der liberalen Demokratie wachzuhalten. Über den modernen Verfassungsstaat als Garanten der Freiheit.

Die österreichische Bundesverfassung wurde vor 100 Jahren, am 1. Oktober 1920, von der Konstituierenden Nationalversammlung in Wien beschlossen. Dieses Jubiläum ist der äußere Anlass, über den modernen Verfassungsstaat und darüber nachzudenken, welchen Beitrag die Verfassung leistet, damit nicht nur der Staat, sondern auch die Gesellschaft, die Kultur in guter Verfassung sein können, ihre Freiräume haben, aber auch die nötige Förderung erfahren.